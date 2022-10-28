سیاسة

مسرور بارزاني يشكر الكاظمي ويشيد بالبقاء على مساره رغم التحديات

تحدثتُ الليلة، إلى صديقي رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي
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مسرور بارزاني يستقبل الكاظمي في زيارة سابقة إلى أربيل
مسرور بارزاني يستقبل الكاظمي في زيارة سابقة إلى أربيل
کوردستان مسرور بارزاني الكاظمي كوردستان العراق

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة شكره إلى رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، كما أشاد في الوقت نفسه بالبقاء على مساره رغم كل المخاطر والتحديات.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر قائلاً "تحدثتُ الليلة، إلى صديقي رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، لأشكره على قيادته للبلاد وخدمتها".

وأضاف "وبالرغم من التحديّات والصعاب، وأحياناً الخطر الذي هدد سلامته الشخصية، إلّا أنه حافظ على مساره".

وفي ختام تغريدته، تمنى مسرور بارزاني للكاظمي "كل التوفيق والنجاح".

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