‌أردوغان يعلق على قضية الدستور والحجاب في تركيا

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة أن أحد أهداف رؤيتنا المئوية هو وضع دستورٍ جديد للبلاد، مؤكداً أن التعديل الدستوري الخاص بالحجاب سيعرض على البرلمان الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في خطاب جماهيري ألقاه أردوغان، خلال فعالية "مئوية تركيا" التي نظمها حزب العدالة والتنمية، وعرض فيها الرئيس التركي الرؤية للأعوام المئة القادمة لتركيا.

وقال أردوغان "سنبقى مُتّحدين لتحقيق هدفنا بجعل تركيا عظيمة.. تركيا ستبقى يداً واحدة وقلباً واحداً، ولا يمكن لأي شيء أن يهدد وحدتنا".

و‌أضاف أن "تركيا واجهت انقلابات عسكرية حاولت قطع مسيرتها الديمقراطية"، مؤكداً المضي "في تعزيز بناء الديمقراطية في تركيا".

وأكد الرئيس التركي "أننا ماضون في التغلب على جميع المصاعب التي تواجه بلادنا، وسنستكمل مسيرة إنجازاتنا خلال المئوية القادمة للجمهورية التركية".

وأشار إلى أن "أحد أهداف رؤيتنا للمئوية القادمة هو وضع دستور جديد للجمهورية التركية".

وأعلن أردوغان أن "التعديل الدستوري الخاص بالحجاب سيعرض على البرلمان الأسبوع المقبل".

ولفت إلى أن "تركيا استكشفت 540 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود"، مشيراً إلى أننا "سنشارك أمتنا فرحة الأخبار السارة الجديدة في مجال الطاقة قريباً".