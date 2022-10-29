غوتيريش يطالب بتمديد اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية

أربيل (كوردستان24)- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى تمديد اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية وطالب جميع الأطراف ببذل الجهود لتحقيق ذلك، مشدداً على الازالة الصريحة لأي عوائق متبقية أمام صادرات الحبوب والاسمدة الروسية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان له "إن المدة الأولية للاتفاق بشأن الصادرات الأوكرانية هي 120 يوما ويمكن تمديدها تلقائيا في 19 تشرين الثاني/نوفمبر إذا لم يعترض أي طرف".

وأضاف دوجاريك "ندعو جميع الأطراف إلى بذل كل جهد لتجديد مبادرة البحر الأسود وتنفيذ كلا الاتفاقين بالكامل، بما في ذلك الإزالة الصريحة لأي عوائق متبقية أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية".

وأوضح البيان "نحن لا نقلل من شأن التحديات لكننا نعلم أنه يمكن التغلب عليها"، مشددا على "أن الحكومات وشركات الشحن البحري وتجار الحبوب والأسمدة والمزارعين في كل أنحاء العالم يحتاجون إلى إيضاح الأمور".

حدّد اتفاق البحر الأسود الذي وقّع في 22 تموز/يوليو برعاية الأمم المتحدة إجراءات لمدة 120 يوما لإتاحة تصدير الحبوب الأوكرانية بعدما علقت بسبب الحرب.

وسمحت هذه الآلية بتصدير نحو 9 ملايين طن من الحبوب وخففت حدة الأزمة الغذائية العالمية التي سببتها الحرب، غير أن الشكوك حيال تمديد الاتفاق أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات.

وينص اتفاق ثان وقّع في 22 تموز/يوليو، على تسهيل الصادرات الروسية، لكن موسكو تشكو عدم قدرتها على بيع إنتاجها وأسمدتها بسبب عقوبات غربية تؤثر خصوصا في القطاعين المالي واللوجستي.

المصدر: فرانس برس