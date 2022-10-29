ریاضة

برشلونة يحدد قائمة طلباته لتعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة

author_image مظفر مزوري
العالم برشلونة سوق الانتقالات الشتوية صفقات لاعبين

‌أربيل (كوردستان24)- يخطط نادي برشلونة للتحرك في سوق الانتقالات الشتوية مطلع العام المقبل، لتعزيز صفوف الفريق بالمزيد من العناصر الجديدة.

ورغم الصفقات العديدة التي أبرمها النادي الكتالوني طوال الصيف الماضي، إلا أن ذلك لم يمنع الفريق من الإقصاء المبكر من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن البارسا يخطط للتعاقد مع عنصرين، أحدهما لاعب وسط والآخر ظهير أيمن إذا كان ممكناً.

وحدد برشلونة الخصائص التي يحتاجها في لاعب الوسط الجديد، حيث أشارت الصحيفة إلى رغبة النادي في شبيه للهولندي إيدجار دافيدز، نجم الفريق الأسبق.

لكن هناك عائقاً في طريق برشلونة يتعلق بعدم قدرته على إنفاق المزيد من الأموال، بعدما جلب صفقاته الصيفية مقابل 158 مليون يورو.

ولذلك، قد يضطر برشلونة للتخلي عن بعض لاعبيه في كانون ثاني القادم، لإفساح الطريق أمام بعض الوافدين الجدد.

المصدر: كورة

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