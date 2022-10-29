اقتصاد

السوداني يوجه باتخاذ إجراءات عملية بخصوص البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها

author_image مظفر مزوري
العراق البطاقة التموينية وزارة التجارة خطط الوزارة برامج الامن الغذائي

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بوزير التجارة أثير داوود الغزي وتم استعراض خطط وزارة التجارة، ووجه السوداني باتخاذ إجراءات عملية بخصوص البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها وبما يعزز دعم المواطنين من الفئات الفقيرة والهشة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان له اليوم السبت "اجتمع رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، بوزير التجارة السيد أثير داوود الغريري، وجرى خلال اللقاء استعراض خطط الوزارة فيما يتعلق بمفردات البطاقة التموينية، وبرامجها في مجال الأمن الغذائي".

وأضاف البيان ان رئيس الوزراء "أكد على أن حكومته تولي إهتماماً كبيراً بملف الغذاء وتضعه على رأس أولوياتها".

وأشار البيان الى أن السوداني "وجه باتخاذ إجراءات عملية بخصوص البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها وبما يعزز دعم المواطنين من الفئات الفقيرة والهشة".

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