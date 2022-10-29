الأنواء الجوية تتوقع أمطار رعدية هذا الأسبوع

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الانواء الجوية اليوم السبت عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي وتوقعت أمطاراً رعدية خلال اليومين المقبلين، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا في مختلف المناطق .

وقال الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان لها اليوم السبت "ان يوم غد الأحد سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس صحو الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد ستكون في بغداد والأنبار وكربلاء المقدسة وبابل والنجف الأشرف 33، ودهوك 27 ، وأربيل 29، وميسان والبصرة 37".

وأضاف البيان "طقس يوم الاثنين سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية أحياناً يتحول بعد الظهر الى صحو، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس فيها سيكون غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

وأوضح بيان الهيئة "ان الثلاثاء القادم سيكون الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون بالمنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

ولفت إلى أن "الحالة الجوية للبلاد ليوم الأربعاء القادم، ستكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً ، أما المنطقة الشمالية فسيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطفس غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن خاصة الأقسام الشرقية منها، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".