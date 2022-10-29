منتخب الأرجنتين بطلاً لمونديال 2022.. ماذا توقّع الحاسوب العملاق أيضاً؟

أربيل (كوردستان 24)- توقّع جهاز حاسوب عملاق أن يفوز منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 التي ستستضيفها قطر اعتباراً من 20 نوفمبر تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر كانون الأول القادمَين.

ووفق توقّعات الكومبيوتر، فإن المنتخب الأرجنتيني والبرتغالي سيلاقيان بعضهما الآخر في المباراة النهائية للبطولة العالمية على ستاد لوسيل بـ قطر يوم 18 ديسمبر كانون الأول المقبل.

كما تنبّأ الكمبيوتر، وفقاً لصحيفة (ذا صن) البريطانية نقلاً عن دراسةٍ لشركة (BCA Research) الكندية، أن فوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره البرتغالي، سيكون بركلات الترجيح.

واستند الحاسوب إلى إحصائيات اللاعبين من لعبة(FIFA)، وعينة مؤلّفة من 192 مباراة في دور المجموعات، و64 مباراة من مراحل خروج المغلوب، لُعِبت خلال نهائيات كأس العالم بين 2006 و2018.

وأشارت تنبؤات الحاسوب أيضاً، إلى أن منتخب إنجلترا سيصل للدور نصف النهائي، بعد تصدر قائمة مجموعته الثانية التي تجمع أيضاً منتخبات ايران وامريكا و ويلز.

وبحسب الدراسة، فإن المنتخب الإنكليزي سيُلحِق الهزيمة بمنتخب السنغال في دور الـ16 والمكسيك في الدور ربع النهائي للبطولة الأشهر عالمياً.

قبل أن تخسر أمام البرتغال بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي، في تكرارٍ لسيناريو كأس العالم 2006 عندما ودّع منتخب الأسود الثلاثة البطولة أمام البرتغال أيضاً.

وجرت العادة مع قرب بدء نهائيات كأس العالم لكرة القدم في معظم النسخ، أن تروّج الشركات ومؤسسات الإعلام للتوقّعات التي سيكون عليها المونديال.

وأشهر التوقعات، تلك التي تنبّأ بها الأخطبوط بول، الذي لقي اهتماماً إعلامياً كبيرًا على المستوى العالمي، نظراً لصحة توقعاته للفائزين في مباريات مونديال 2010.

إذ نجح بول في توقّع المنتخب الفائز في نهائي بطولة 2010 التي أقيمت في جنوب إفريقيا، عندما تغلب منتخب أسبانيا على نظيره الهولندي بنتيجة هدفٍ دون رد.