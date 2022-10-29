إيران تعلن وفاة منفّذ الهجوم على مزار شاهجراغ بمدينة شيراز

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السبت، عن مقتل منفّذ الهجوم على مزار أحمد بن موسى، المعروف باسم (شاهجراغ) بمدينة شيراز جنوبي البلاد.

وقال نائب محافظ فارس للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، إسماعيل محبي بور، إن منفذ العملية "الإرهابية" التي استهدفت مرقد شاهجراغ "لقي حتفه رغم كل الجهود المبذولة لإبقائه على قيد الحياة".

وأسفر هجومٌ نفّذه مسلّح على مزار (شاهجراغ) بمدينة شيراز جنوبي إيران، مساء الأربعاء، عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 30 آخرين بجروحٍ متفرّقة، بحسب السلطات الإيرانية.

وأضاف محبي بور، أن القوات الأمنية اعتقلت المهاجم بعد إصابته ونقلته إلى المستشفى لتلقّي العلاج، ورغم الجهود المبذولة، "لقي هذا الإرهابي حتفه"، بحسب وكالة (إرنا) الإيرانية الرسمية.

وعلى هامش تشييع جثامين ضحايا الهجوم، اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهاردي جهرمي، أن "ضغوط الأعداء لا يمكنها أن تنال من وحدة وتلاحم الشعب الإیراني".

يأتي هذا الهجوم الذي تبنّاه تنظيم داعش، في وقتٍ تشهد إيران احتجاجاتٍ شعبية متواصلة منذ انطلاقها منتصف سبتمبر أيلول 2022، عقب وفاة مهسا أميني في أحد سجون شرطة "الأخلاق" الإيرانية.

وتتّهم طهران، الولايات المتحدة وإسرائيل ومن تسميهم بأعداء إيران، بالضلوع في دعم التظاهرات التي اتسعت رقعتها لتشمل معظم مدن البلاد.

وتواجه السلطات الإيرانية الاحتجاجات التي تقترب من دخولها الشهر الثالث، بأعمال عنفٍ أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، إضافةً إلى اعتقال المئات، وفق منظماتٍ حقوقية.