القضاء الأعلى يؤكد سعيه لمنح المرأة القاضية مناصب قيادية أكبر

أربيل (كوردستان24)- أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اليوم السبت بعمل رابطة القاضيات العراقية مؤكداً سعي القضاء لمنح وتقليد المرأة القاضية مناصب قيادية أكبر.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اليوم السبت في كلمة له خلال الاجتماع السنوي الأول لرابطة القاضيات العراقية "ان هذا المؤتمر يعد النشاط الأول لرابطة القاضيات واننا حريصون على إعطاء الزخم الذي تستحقه هذه الرابطة".

وأضاف زيدان "ان عدد القاضيات في عام 2003 كان ما يقارب الـ6 فقط، واليوم هناك عدد كبير ومهم ونحن حريصون ونفتخر من وجود كبير من القاضيات وحرصنا على المشاركة في هذا المؤتمر ونتمنى ان تكون هناك مخرجات مهمة".

وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى الى "لدينا جميعاً ذكريات في المعهد القضائي، واننا منذ تسنمنا المسؤلية حرصنا لفسح المجال أمام المرأة القاضية والتوجه كان في مكانه، ووجود القاضية خير من يمثل المرأة في السلك القضائي".

وأشاد زيدان بعمل رابطة القاضيات العراقية، مؤكداً سعي القضاء لمنح وتقليد المرأة القاضية مناصب قيادية أكبر.

وقالت رئيس رابطة القاضيات العراقية تغريد عبد المجيد في كلمة لها خلال المؤتمر "ان هذا المؤتمر هو اول اجتماع للقاضيات العراقيات منذ تأسيسه"، مبينةً "ان رئيس مجلس القضاء الاعلى هو الداعم الاول للقاضيات".

وأوضحت تغريد عبد المجيد "ان المعهد القضائي هو المعهد الذي تخرج منه مئات القضاة في العراق مقدمة الشكر الى رئيس مجلس القضاء فائق زيدان والى مدير المعهد القضائي ولجميع الحاضرين".

وقالت المتحدثة باسم رابطة القاضيات العراقية علياء علي "ان الرابطة هي اول منظمة نسوية قضائية في العراق تأسست عام 2019 بدعم رئيس مجلس القضاء الأعلى، وان هدفها دعم وتعزيز دور المرأة القاضية وتمكينها لتولي المناصب القضائية من خلال تدريبها وتأهيلها".

وأضافت "ان مؤتمر اليوم هو الأول من نوعه بحضور جميع القاضيات في العراق للتعرف على إنجازاتها ومناقشة الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة".