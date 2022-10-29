سیاسة

العراق يؤكّد حرصه على تعزيز العلاقات مع الكويت

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العراق الكويت العلاقات وزارة الخارجية

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، حرص بغداد على تعزيز العلاقات مع الكويت، وسبل تطويرها وتعميقها، بما يُحقّق مصالح الشعبين.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقية، فؤاد حسين، بنظيره الكويتي سالم الجابر الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعٍ لوزراء الخارجية في الجزائر.

وقالت الخارجية في بيانٍ لها، "جرى بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد والكويت وسبل تطويرها والتأكيَّد على ضرورة تعميقها بما يُحقّق مصالح الشعبين"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أن "الوزيرين تطرقا إلى الوضع الإقليميّ والدوليّ والتطورات في المنطقة، والتنسيق بين العراق ودول الخليج حول القضايا الدوليَّة، كما ناقشا مُستجدّات الحرب الروسيَّة-الأوكرانيَّة، وانعكاساتها على العلاقات الدوليَّة وعلى الاقتصاد العالميّ".

كما أشارت الخارجية في بيانها، أن "الجانبين شددا على أهميَّة اعتماد مبدأ الحوار البنّاء لحل جميع القضايا العالقة بين البلدين الشقيقين".

وأكَّد البيان على "حرص العراق على تعزيز العلاقات مع الكويت على أسس الاحترام المُتبادل، بما يخدم المصالح المُشترَكة بين الشعبين الشقيقين".

من جانبه، هنَّأ وزير الخارجيَّة الكويتيّ الوزير بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، وتجديد الثقة له وزيراً لخارجية العراق.

مبدياً "رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية، وتوطيد التعاون المشترك، بما يحقق الازدهار والرخاء للشعبين العراقي والكويتي".

وأعرب البيان عن دعم دولة الكويت لحكومة وشعب العراق، مؤكداً أن "استقرار العراق على المستوى الأمني والسياسي هو استقرارٌ لدولة الكويت".

وفي الـ 27 اكتوبر تشرين الأول الجاري، منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، بعد خلافاتٍ بين الأحزاب تسببت بأزمةٍ سياسية استمرت عاماً كاملاً.

وتضمنت حكومة السوداني 21 وزيراً، وافق عليها البرلمان العراقي بالأغلبية المطلقة، فيما تأجل التصويت على حقيبتي البيئة والإسكان.

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