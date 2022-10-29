وزير النفط العراقي: سنحرص على تطوير الصناعة النفطية وزيادة الانتاج ودعم المحافظات المنتجة

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير النفط العراقي حيان عبدالغني اليوم السبت حرصه على تطوير الصناعة النفطية وزيادة الانتاج والاستثمار الأمثل للغاز وتعزيز دور الاستكشافات النفطية ودعم المحافظات المنتجة.

وذكر المكتب الإعلامي في وزارة النفط في بيانٍ، أنه "جرت اليوم السبت 29 تشرين الأول 2022 مراسم التسليم والاستلام لمهام وزارة النفط بين السيد وزير النفط حيان عبدالغني عبدالزهرة والسيد الوزير السابق احسان عبد الجبار اسماعيل".

وأضاف وزير النفط حيان عبدالغني أن "مراسم التسليم والاستلام تأتي ضمن الممارسات الديمقراطية للعراق"، مؤكداً أننا "اليوم نجسد هذه الأجواء الديمقراطية بهذه المراسم لاستلام مهام وزارة النفط من الأخ والزميل السيد وزير النفط الأستاذ احسان عبدالجبار اسماعيل لاكمال المسيرة الوطنية لتطوير القطاع النفطي الذي يعد الشريان الرئيس للموازنة الاتحادية ".

وأكد أننا "سعداء بلقاء السادة الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين للتشكيلات النفطية وسنعمل سوية بروح الفريق الواحد لاكمال وإنجاز الخطط والمشاريع الاستراتيجية بتطوير الانتاج والارتقاء بمعدلاته، بما يتناسب مع ما يمتلكه العراق من مخزون واحتياطي نفطي".

وأشار إلى أننا بصدد "اكمال المشاريع المتعلقة باستثمار الغاز وايقاف حرقه وتحويله الى طاقة نظيفة ترفد الصناعات المرتبطة بالغاز، والعمل الجاد في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، إضافة إلى تفعيل مشاريع تطوير البنى التحتية للموانئ التصديرية وزيادة الطاقات التصديرية من خلال التعجيل بمشاريع مد خطوط الأنابيب ومحطات الخزن والضخ والمرافق الأخرى".

وشدد على حرص الوزارة "توفير البيئة الآمنة للاستثمارات الاجنبية لتطوير الحقول النفطية والغازية، وتقديم الدعم للجهد الوطني للمساهمة الفاعلة في تطوير الصناعة النفطية والعمل على تعزيز دور العراق في منظمتي أوبك وأوابك، وتوسيع آفاق التعاون مع دول الجوار وبما يخدم المصالح المشتركة".

وأكد وزير النفط "ضرورة الاهتمام بقطاع التصفية والتكرير واستكمال المشاريع الخاصة بتطوير الوحدات الانتاجية وإضافة وحدات جديدة والوصول الى الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن ايلاء قطاع الاستكشاف والاستخراج أهمية كبيرة لتعزيز الاحتياطات الهايدروكاربونية للعراق".

وأوضح أن "الحكومة ستدعم مشاريع الطاقة وستعمل الوزارة على تذليل كافة المعوقات للارتقاء بمستويات العمل والانجاز وصولاً إلى تحقيق الأهداف المخطط لها، والعمل على توفير فرص العمل لمواطنينا وفق البرنامج الحكومي ".

وتابع "الوزارة ستولي اهتماماً كبيراً بدعم تطوير المشاريع الخدمية في المحافظات وخصوصاً المنتجة للنفط والارتقاء بها بالتنسيق مع الادارات المحلية والجهات المعنية".

من جانبه أكد الوزير السابق احسان عبد الجبار اسماعيل أننا "سعداء أن نؤدي الأمانة ونسلم مهام الوزارة للسيد الوزير الأستاذ حيان عبدالغني الذي يعد أحد أعمدة القطاع النفطي".

وأشار إلى أن "اختياره لهذا المنصب هو محل تقدير واحترام لمهنيته العالية" مؤكداً أنه "سيعمل على انضاج عمل الوزارة واكمال المشاريع التي ترتقي بالعراق لمصاف الدول المتقدمة في مجال صناعة النفط والغاز".