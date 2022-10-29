سیاسة

السوداني يكلف فريقاً لتقصي "أدق التفاصيل" في وزارة الصحة

السوداني أكد في مستهل الاجتماع "على ضرورة النهوض بالقطّاع الصحي"
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السوداني خلال اجتماعه في مبنى وزارة الصحة ببغداد
السوداني خلال اجتماعه في مبنى وزارة الصحة ببغداد
العراق وزارة الصحة العراق السوداني

أربيل (كوردستان 24)- كلف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت فريقاً ميدانياً قال إنه سيتولى تقصي "أدق التفاصيل" في وزارة الصحة.

وزار السوداني وزارة الصحة وترأس اجتماعاً فور وصوله بحضور وزير الصحة والكوادر الإدارية والفنية المتقدمة بالوزارة، وفق بيان صادر عن الحكومة.

وأشار البيان إلى أن السوداني أكد في مستهل الاجتماع "على ضرورة النهوض بالقطّاع الصحي الذي يمثل أولوية للحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري".

وقال إن "الوزارة وعملها سيحظيان بدعم مباشر من رئاسة الوزراء، وإن فريقا للمتابعة جرى تكليفه لتقصّي أدق التفاصيل في العمل الخدمي والإداري والفنّي للوزارة".

ووجّه السوداني بـ"تطوير عمل العيادات الطبّية الشعبية والمراكز الصحية في عموم العراق، والارتقاء بما تقدّمه من خدمة للمواطنين في المناطق السكنية".

كما أكد السوداني على "أهمية توطين صناعة الأدوية محليًا، وضرورة رعاية الطبقات الفقيرة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بما يتناسب مع دخلها المحدود".

 

 

 

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