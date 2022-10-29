سیاسة

قضوا بحرب الثماني سنوات.. العراق يدفن رفات 1459 جندياً "مجهولاً"

عملية الدفن جرت "بعد إكمال الفحوصات الطبية وأخذ العينات الخاصة بهم"
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الحرب بين العراق وإيران هي أطول حروب القرن الماضي - صورة أرشيفية
الحرب بين العراق وإيران هي أطول حروب القرن الماضي - صورة أرشيفية
العراق العراق وزارة الدفاع رفات حرب الثماني سنوات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت دفن رفات 1459 من الجنود العراقيين المجهولين الذين قضوا في حرب الخليج الأولى في ثمانينات القرن الماضي.

ونشبت الحرب بين العراق وإيران في أيلول سبتمبر 1980 وانتهت في أغسطس آب 1988 وخلفت أكثر من مليون قتيل، في أطول حروب القرن العشرين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنها باشرت بدفن رفات 1459 جندياً في مقبرة البرجسية بمحافظة البصرة، مشيرة إلى أن الجنود "مجهولو الهوية".

وأشارت إلى أن عملية الدفن جرت "بعد إكمال الفحوصات الطبية وأخذ العينات الخاصة بهم من قبل وزارة الصحة دائرة الطب العدلي في بغداد".

وعُثر على الرفات في وقت سابق خلال عمليات البحث المشترك مع الجانب الإيراني عن المفقودين من كلا البلدين إثر حرب الثماني سنوات المدمرة، ولا سيما في المناطق التي كانت مسرحاً للعمليات الحربية وعلى طول الشريط الحدودي الممتد العراق وإيران.

واندلعت الحرب بين البلدين لجملة أسباب، وعلى رأسها الدعاية الإيرانية القائمة على تصدير "الثورة الإسلامية" واشتداد الخلاف بين بغداد وطهران بشأن ترسيم الحدود وخصوصاً في منطقة شط العرب المطلة على الخليج، فضلاً عن الاشتباكات العسكرية المتقطعة بين الجانبين.

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