وفد الحكومة والحزب الديمقراطي يكشف فحوى اجتماعه مع أحزاب كوردستانية

أربيل (كوردستان 24)- زار وفدٌ وزاري من حكومة إقليم كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة بشتيوان صادق وعضوية كل من ساسان عوني وسفين دزيي وأوميد صباح مقر الحزب الشيوعي وحزب الكادحين الكوردستانيين.

وقال مصدر مطَلع من وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني لكوردستان 24، إن "النقاش تمحور حول استياء الاتحاد الوطني الكوردستاني من كشف الأجهزة الأمنية عملية اغتيال هاوكار الجاف"، مؤكداً أنه "من غير المقبول به إطلاقاً تنفيذ هذا النوع من العمليات داخل عاصمة إقليم كوردستان".

وأكد المصدر "مع ذلك لم تتهم حكومة إقليم كوردستان أي طرف سياسي معيّن بتنفيذ هذه العملية"، مشيراً إلى أنها "طالبت فقط بتسليم الأشخاص الذين نفّذوا العملية".

واُغتيل الضابط هاوكار عبد الله رسول الجاف في السابع من تشرين الأول أكتوبر وأصيب أربعة من أفراد أسرته بانفجار عبوتين لاصقتين مثبتتين في سيارته في حي سربستي بمدينة أربيل.

وقال مجلس أمن إقليم كوردستان إن "التحقيقات أثبتت أن عملية اغتيال هاوكار الجاف نُفذت بأمر مباشر من "وهاب حلبجي" وفريقه التابع لمكافحة إرهاب السليمانية".

وأشار الوفد الوزاري إلى أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني شريك رئيسي في اتخاذ القرارات داخل حكومة إقليم كوردستان وخارجها"، مشدداً على أن "مجلس الوزراء عقد أكثر من 80 جلسة وأن القرارات فيه كانت تصدر بالإجماع".

ولفت إلى أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني لا يفرق بين مناطق ومحافظات الإقليم ويؤكد على ضرورة عودة كل الإيرادات إلى خزينة الحكومة"، مضيفاً أنه "لا يجوز أن تختفي إيرادات بعض المناطق".

وشدد على أننا "نود حل كافة الخلافات العالقة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وباقي القوى السياسية في الإقليم ضمن إطار مجلس الوزراء وعلى أساس سيادة القانون والوحدة والتضامن لخدمة شعب كوردستان".

ومن المقرر أن يجري وفد الحكومة والحزب الديمقراطي الكوردستاني ضمن جولته غداً الأحد زيارة إلى مقر كل من الاتحاد الإسلامي الكوردستاني وحركة التغيير.