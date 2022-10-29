السوداني يتلقى برقية من العاهل السعودي.. وبيان حكومي يعلن مضمونها

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت برقية خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السوداني بالسفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري، حسبما ذكره بيان أصدرته الحكومة العراقية.

وأضاف البيان أن الشمري نقل إلى السوداني "برقية خطّية من العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

وأشار إلى أن البرقية تضمنت "تهنئة للسيد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تشكيل الحكومة ونيلها الثقة في مجلس النواب".

وذكر البيان أن الجانبين أكدا على "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف الصعد والمجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

وأنهى النواب العراقيون يوم الخميس الماضي جموداً تجاوز عاماً بعد موافقتهم على تشكيل حكومة جديدة برئاسة السوداني الذي سبق أن تقلد حقيبتي حقوق الإنسان والعمل والشؤون الاجتماعية.

وتعهد السوداني بإصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة المتدهورة ومكافحة الفقر والبطالة وغيرها، كما وعد بتعديل قانون الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في غضون عام.