روسيا تعلق مشاركتها في صفقة الحبوب لأجل غير مسمى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت روسيا اليوم السبت تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الذي رعته الأمم المتحدة لأجل غير مسمى.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها "علقت مشاركتها في صفقة الحبوب اعتباراً من اليوم لأجل غير مسمى"، مؤكدةً أن السبب هو "عدم ضمان سلامة السفن".

من جانبها أكدت وكالة تاس نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية أن "روسيا علقت المشاركة في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية"، معزيةً السبب إلى "استهداف الأسطول الروسي في البحر الأوسط بشبه جزيرة القرم".

وبعد القرار أكدت الأمم المتحدة أنها "تتواصل مع روسيا بعد قرارها تعليق المشاركة في اتفاق الحبوب"، مضيفةً أنه "على جميع الأطراف تجنب أي موقف يعرقل تصدير الحبوب من البحر الأسود".

ويذكر أن هذا الاتفاق تم توقيعه من جانب كل من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا، لإعادة فتح 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود لتصدير الحبوب، على أن يسري الاتفاق لمدة 120 يوماً ويستهدف صادرات شهرية تبلغ 5 ملايين طن.