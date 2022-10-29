السوداني ورومانوسكي يبحثان سبل تطوير العلاقات بين بغداد وواشنطن

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت مع السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

واستقبل السوداني السفيرة الأمريكية حيث نقلت تهنئة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لسيادته بمناسبة تسلّم مهامه، وتشكيل الحكومة الجديدة، ونيل ثقة مجلس النواب، حسبما ذكر بيان حكومي.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا "في مجمل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تطويرها، وفقاً لما تتطلبه مصلحة الشعبين الصديقين".

وقبل ذلك، تلقى السوداني اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين هنأه فيه بمناسبة تسلّم مهامه وتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر بيان أصدره مكتب السوداني أن الجانبين أكدا "على أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكد السوداني "مواصلة التعاون بين العراق والأردن لما فيه مصلحة شعبي البلدين الشقيقين، وأمن المنطقة واستقرارها".

وشدد العاهل الأردني على دعم بلاده "لأن يضطلع العراق بدوره الرائد في المنطقة"، بحسب البيان.

وأنهى النواب العراقيون يوم الخميس الماضي جموداً تجاوز عاماً بعد موافقتهم على تشكيل حكومة جديدة برئاسة السوداني الذي سبق أن تقلد حقيبتي حقوق الإنسان والعمل والشؤون الاجتماعية.

وتعهد السوداني بإصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة المتدهورة ومكافحة الفقر والبطالة وغيرها، كما وعد بتعديل قانون الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في غضون عام.