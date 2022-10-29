سیاسة

سقوط العشرات بـ"سكتة قلبية" خلال احتفالات الهالوين في كوريا الجنوبية

دعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين
author_image Kurdistan24 اربیل
انطلقت الحفلات في أماكن مختلفة تزامناً مع عطلة نهاية الأسبوع
انطلقت الحفلات في أماكن مختلفة تزامناً مع عطلة نهاية الأسبوع
العالم كوريا الجنوبية سيول

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مسؤولون اليوم السبت بمصرع 120 شخصاً وإصابة العشرات آخرين في تدافع بوسط سيول، حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بالهالوين.

ونقلت وسائل إعلام كورية عن المسؤولين قولهم إن عشرات الأشخاص تعرضوا إلى سكتة قلبية في منطقة إتايوان بالعاصمة سيول حيث كان الآلاف يحتفلون بالمناسبة.

وذكرت وكالة يونهاب أن الضحايا تعرضوا إلى تدافع وسط حشود كبيرة في المنطقة حيث يشارك في احتفالات هالوين عدد كبير من الناس.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام كورية جنوبية أكثر من عشرة أشخاص ممددين في أحد الشوارع يساعدهم عناصر الإنقاذ، بينما أقامت الشرطة طوقاً أمنياً.

وانطلقت الحفلات في أماكن مختلفة تزامناً مع عطلة نهاية الأسبوع.

موضوعات ذات صلة
العراق

السوداني ورومانوسكي يبحثان سبل تطوير العلاقات بين بغداد وواشنطن
  1 ساعة
العراق

السوداني يتلقى برقية من العاهل السعودي.. وبيان حكومي يعلن مضمونها
  3 ساعات
کوردستان

وفد الحكومة والحزب الديمقراطي يكشف فحوى اجتماعه مع أحزاب كوردستانية
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف