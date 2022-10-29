سقوط العشرات بـ"سكتة قلبية" خلال احتفالات الهالوين في كوريا الجنوبية

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مسؤولون اليوم السبت بمصرع 120 شخصاً وإصابة العشرات آخرين في تدافع بوسط سيول، حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بالهالوين.

ونقلت وسائل إعلام كورية عن المسؤولين قولهم إن عشرات الأشخاص تعرضوا إلى سكتة قلبية في منطقة إتايوان بالعاصمة سيول حيث كان الآلاف يحتفلون بالمناسبة.

وذكرت وكالة يونهاب أن الضحايا تعرضوا إلى تدافع وسط حشود كبيرة في المنطقة حيث يشارك في احتفالات هالوين عدد كبير من الناس.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام كورية جنوبية أكثر من عشرة أشخاص ممددين في أحد الشوارع يساعدهم عناصر الإنقاذ، بينما أقامت الشرطة طوقاً أمنياً.

وانطلقت الحفلات في أماكن مختلفة تزامناً مع عطلة نهاية الأسبوع.