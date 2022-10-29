أمن

استشهاد سبعة مواطنين وإصابة عدد آخر بانفجار في بغداد

قوات الأمن لا تزال تحقق في الحادث
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العراق

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر أمنية مساء السبت باستشهاد سبعة مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح بانفجار صهريج محمل بغاز ثاني أوكسيد الكربون شمال شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني لكوردستان 24 إن الانفجار أسفر سقوط "أربعة شهداء وثلاثة مصابين" في حصيلة أولية، مشيراً إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفى الكندي.

ووقع التفجير داخل صهريج في حي البنوك، فيما تطايرت شظاياه نحو المناطق القريبة، ولا سيما صوب ملعب محلي لكرة القدم ومقهى شعبي، حسبما ذكر المصدر.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن لا تزال تحقق في الحادث، حيث لا يُعرف بالضبط سبب انفجار الصهريج فيما لو نُفذ بمواد متفجرة أو انفجر عرضياً.

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