سیاسة

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بغداد وسط تضارب الأنباء بشأن طبيعته

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العراق العراق

‌أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر أمنية مساء السبت باستشهاد تسعة مواطنين وإصابة عددٍ آخر بجروح جراء انفجار صهريج محمل بغاز مخصص للمشروبات الغازية شمال شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لكوردستان 24 إن الانفجار أسفر عن سقوط "تسعة شهداء و13 جريحاً" وهي حصيلة أكدتها قيادة عمليات بغداد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني إلى أن "القوات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد تشرع بالإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الانفجار".

وأكد البيان أن الانفجار "وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج في المنطقة الواقعة بين الطالبية وحي القاهرة، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا".

وشدد على أن خلية الإعلام الأمني ستوافيكم "بالتفاصيل لاحقاً عن أسباب هذا الحادث وأعداد الضحايا فيه".

ووقع التفجير داخل صهريج في حي البنوك، فيما تطايرت شظاياه نحو المناطق القريبة، ولا سيما صوب ملعب محلي لكرة القدم ومقهى شعبي، حسبما ذكر المصدر.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن لا تزال تحقق في الحادث، حيث لا يُعرف بالضبط سبب انفجار الصهريج فيما لو نُفذ بمواد متفجرة أو انفجر عرضياً.

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