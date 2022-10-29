سیاسة

المندلاوي يدعو للإسراع بالكشف عن ملابسات انفجار "صهريج بغداد"

أرجعت المصادر سبب الانفجار إلى "خلل فني"
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العراق العراق انفجار بغداد

أربيل (كوردستان 24)- دعا النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي اليوم السبت الجهات الأمنية إلى الإسراع بالكشف عن ملابسات الانفجار الذي وقع ببغداد.

وانفجر صهريج محمل بالغاز تابع إلى شركة محلية للمشروبات الغازية بعد توقفه في مرآب لوقوف المركبات بين منطقتي الطالبية والقاهرة.

وقالت مصادر أمنية لكوردستان 24 إن الانفجار أودى بحياة تسعة مواطنين وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح، وهو ما أكدته قيادة عمليات بغداد لاحقاً.

وأشارت المصادر إلى أن "عصف المادة الغازية" أسفر عن تناثر قطع الصهريج نحو مناطق عدة وقد سقطت على دار سكنية وملعب خماسي لكرة القدم ومقهى.

وأرجعت المصادر سبب الانفجار إلى "خلل فني" وليس إرهابياً.

وقال المندلاوي على حسابه في تويتر "نطالب وزارة الصحة باستنفار جهدها لإنقاذ المصابين كما ندعو الجهات المعنية للإسراع في كشف ملابسات هذا الحادث ليتسنى لمجلس النواب اتخاذ القرارات اللازمة بحق المقصرين".

وأبلغ المدير العام للدفاع المدني اللواء كاظم بوهان كوردستان 24 بأن الغاز تسرب إلى مسافة تصل إلى 500 متر من كل الجهات.

 

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