الدفاع المدني يوضّح ملابسات انفجار "الصهريج الغازي" في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد المدير العام للدفاع المدني العراقي اللواء كاظم بوهان اليوم السبت أن حادث انفجار الصهريج عرضي وليس إرهابياً.

يأتي هذا في وقت أفادت فيه مصادر أمنية مساء السبت باستشهاد تسعة مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح جراء انفجار صهريج محمل بغاز ثاني أكسيد الكربون.

وقال بوهان في تصريح لكوردستان 24، إن "صهريج الوقود كان قريباً من ملعب خماسي لكرة القدم"، مؤكداً أن انفجاره كان بسبب تسرب للغاز.

وأكد أن "الغاز تسرب إلى مسافة تصل إلى 500 متر من كل الجهات"، مشيراً إلى أنه "ألحق أضراراً بالغة بممتلكات المنطقة وسكانها".

ونفى قائد الدفاع المدني، من موقع الحادث، الأنباء المتداولة "حول وجود عبوة لاصقة تسببت بالانفجار".

وتابع قائلاً "يتواجد هنا فريق خاص من وزارة الداخلية سيقدم إلى المكان ويجري التحريات اللازمة ويقدم تقريره النهائي حول الأمر".