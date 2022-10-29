أمن

الدفاع المدني يوضّح ملابسات انفجار "الصهريج الغازي" في بغداد

استشهاد تسعة مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح
author_image Kurdistan24 اربیل
اللواء كاظم بوهان
اللواء كاظم بوهان
العراق العراق الدفاع المدني انفجار صهريج

أربيل (كوردستان 24)- أكد المدير العام للدفاع المدني العراقي اللواء كاظم بوهان اليوم السبت أن حادث انفجار الصهريج عرضي وليس إرهابياً.

يأتي هذا في وقت أفادت فيه مصادر أمنية مساء السبت باستشهاد تسعة مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح جراء انفجار صهريج محمل بغاز ثاني أكسيد الكربون.

وقال بوهان في تصريح لكوردستان 24، إن "صهريج الوقود كان قريباً من ملعب خماسي لكرة القدم"، مؤكداً أن انفجاره كان بسبب تسرب للغاز.

وأكد أن "الغاز تسرب إلى مسافة تصل إلى 500 متر من كل الجهات"، مشيراً إلى أنه "ألحق أضراراً بالغة بممتلكات المنطقة وسكانها".

ونفى قائد الدفاع المدني، من موقع الحادث، الأنباء المتداولة "حول وجود عبوة لاصقة تسببت بالانفجار".

وتابع قائلاً "يتواجد هنا فريق خاص من وزارة الداخلية سيقدم إلى المكان ويجري التحريات اللازمة ويقدم تقريره النهائي حول الأمر".

 

موضوعات ذات صلة
العراق

المندلاوي يدعو للإسراع بالكشف عن ملابسات انفجار "صهريج بغداد"
  20 دقائق
العالم

سقوط العشرات بـ"سكتة قلبية" خلال احتفالات الهالوين في كوريا الجنوبية
  2 ساعات
العراق

السوداني ورومانوسكي يبحثان سبل تطوير العلاقات بين بغداد وواشنطن
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف