سیاسة

مسرور بارزاني يعزّي كوريا الجنوبية بحادثة التدافع المأساوية

عبّر رئيس الحكومة عن خالص مشاعره تجاه الشعب الكوري "في هذا الوقت العصيب"
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان كوردستان كوريا الجنوبية تدافع

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت كوريا الجنوبية بحادثة التدافع التي أوقعت العشرات خلال احتفالات الهالوين.

ولقى 146 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 150 بجروح في تدافع بحي وسط سيول حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بالمناسبة.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "ينتابني حزن عميق إثر الخسارة المأساوية للكثير من الناس، فيما كان من المفترض أن يكون لحظة للاحتفال المشترك في سيول".

وعبّر رئيس الحكومة عن خالص مشاعره تجاه الشعب الكوري "في هذا الوقت العصيب".

ووقع التدافع قرب فندق هاميلتون في منطقة إتايوان النابضة بالحياة ويعتقد أن عدداً كبيراً من الأشخاص دخلوا إلى زقاق ضيق بجوار الفندق.

واحتفالات هالوين هذا العام هي الأولى في كوريا الجنوبية منذ جائحة كورونا، وأجبر الكوريون الجنوبيون على وضع كمامات خلال حضور فعالياتها في الهواء الطلق.

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