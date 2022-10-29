رئيس إقليم كوردستان يعزّي كوريا الجنوبية في "حادثة الهالوين"

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت كوريا الجنوبية بحادثة التدافع التي أوقعت عشرات الضحايا في سيول.

ولقى 146 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 150 بجروح في تدافع بحي وسط سيول حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بالمناسبة.

وقال نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر "نيابة عن شعب إقليم كوردستان، أتقدم بخالص التعازي إلى كوريا الجنوبية، حكومة وشعباً، على الخسارة المأساوية لعشرات الأشخاص خلال احتفالات عيد الهالوين في سيول".

وتابع "أفكاري وصلواتي مع عائلات الضحايا وأصدقائهم".

ووقع التدافع قرب فندق هاميلتون في منطقة إتايوان النابضة بالحياة ويعتقد أن عدداً كبيراً من الأشخاص دخلوا إلى زقاق ضيق بجوار الفندق.

واحتفالات هالوين هذا العام هي الأولى في كوريا الجنوبية منذ جائحة كورونا، وأجبر الكوريون الجنوبيون على وضع كمامات خلال حضور فعالياتها في الهواء الطلق.