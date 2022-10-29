سیاسة

الرئيس العراقي يدعو لمحاسبة المقصرين في حادث انفجار بغداد

"نؤكد على الجهات ذات الاختصاص بإجراء تحقيق بالحادث ومحاسبة المقصرين"
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الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
العراق العراق رشيد

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مساء السبت الجهات المختصة إلى إجراء تحقيق دقيق بحادث انفجار صهريج الغاز ومحاسبة المقصرين.

وكتب الرئيس العراقي على حسابه في تويتر قائلاً "نتابع باهتمام النتائج المؤلمة لحادث انفجار صهريج في حي البنوك في بغداد وتسببه بوقوع ضحايا وأضرار".

وأضاف عبد اللطيف رشيد "نؤكد على الجهات ذات الاختصاص بإجراء تحقيق بالحادث ومحاسبة المقصرين".

وعبّر عن تمنياته "بالشفاء العاجل للجرحى، والرحمة للضحايا، والصبر والسلوان للعوائل المنكوبة".

ودعا المواطنين إلى "التعاون وتعزيز جهود الشرطة والدفاع المدني والإسعاف".

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