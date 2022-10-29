أمن

السوداني يأمر بالتحقيق في حادثة الصهريج وإعلان نتائجه للرأي العام

استشهاد تسعة مواطنين وإصابة 13 آخرين بحسب إحصائيات وزارة الصحة
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القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
العراق العراق انفجار صهريج

أربيل (كوردستان 24)- وجّه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مساء السبت بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة انفجار الصهريج ببغداد.

وانفجر صهريج محمل بالغاز تابع إلى شركة محلية للمشروبات الغازية بعد توقفه في مرآب لوقوف المركبات بين منطقتي الطالبية والقاهرة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن السوداني أمر "بتشكيل لجنة تحقيقية بإشراف السيد وزير الداخلية لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة أمر كذلك بـ"اطلاع الرأي العام على تفاصيل وأسباب هذا الحادث الذي أسفر عن استشهاد تسعة مواطنين وإصابة 13 آخرين بحسب إحصائيات وزارة الصحة".

وقالت مصادر أمنية لكوردستان 24 إن "عصف المادة الغازية" أسفر عن تناثر قطع الصهريج نحو مناطق عدة وقد سقطت على دار سكنية وملعب خماسي لكرة القدم ومقهى.

وأرجعت المصادر سبب الانفجار إلى "خلل فني" وليس إرهابياً.

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