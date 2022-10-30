ارتفاع الصادرات النفطية للعراق لأمريكا خلال الأسبوع الماضي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأحد، ارتفاع صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة، لتصل لأكثر من 200 الف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقرير، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.357 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 304 آلاف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.053 ملايين برميل يوميا".

وتابعت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 220 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 130 الف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.483 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 509 آلاف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 325 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 215 الف برميل يومياً".

ووفقاً للتقرير، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت بمعدل 272 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 201 الف برميل يوميا ومن ليبيا بمعدل 90 الف برميل يوميا ومن نيجيريا بمعدل 42 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".