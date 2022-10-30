سیاسة

السوداني يفصح عن ذمته المالية أمام هيئة النزاهة الاتحادية

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أربيل (كوردستان 24)- كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن ذمته المالية أمام هيئة النزاهة الاتحادية، ليكون أول المسؤولين في حقيبته الوزارية المفصحين عن ذممهم المالية.

ومنح البرلمان العراقي في الـ 27 اكتوبر تشرين الأول الجاري، الثقة لحكومة السوداني المؤلّفة من 21 وزيراً، بعد تأجيل التصويت على وزارتي البيئة والإسكان.

وقالت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، "أفصح عن ذمَّته المالية بعد تسنُّمه المنصب ونيل كابينته الثقة في أول أيام دوامهم الرسمي".

وتنصُّ المادة (16/ج) من قانون هيئة النزاهة النافذ رقم 30 لعام 2011، المعدّل، على إلزام رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم، وكل من يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسمية، التي تضمَّنتها المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.

وأشارت دائرة تحقيقات الهيئة في بيانٍ لها، أنها تلقَّت استمارة كشف الذمة المالية الخاصة برئيس مجلس الوزراء، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان، أن السوداني وجّه "وزراء كابينته في الحكومة الجديدة بكشف ذممهم المالية أمام هيئة النزاهة خلال مدةٍ أقصاها أسبوع واحد من تاريخ تسنُّمهم المسؤولية".

وكان الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، قد كلّف محمد شياع السوداني، في الـ 13 اكتوبر تشرين الأول الجاري بتشكيل الحكومة الجديدة.

ونجح رئيس الوزراء المكلّف من تقديم حقيبته الوزارية إلى البرلمان العراقي، قبل انتهاء المهلة الممنوحة له المحددة بـ 30 يوماً.

وتوعّد السوداني إبّان حصول كابينته الوزارية على ثقة مجلس النواب، بمحاربة الفساد وحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، إضافةً إلى تمتين العلاقات مع دول الجوار.

ومنذ الانتخابات التشريعية في اكتوبر تشرين الأول 2021، عانت البلاد أزمةً سياسية، لم تنفرج إلا بعد نجاح مجلس النواب في اختيار عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد.

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