العراق يستنكر التفجير المزدوج في مقديشو

أربيل (كوردستان 24)- أستنكرت وزارة الخارجية الإتحادية اليوم الاحد، التفجير المزدوج في العاصمة الصوماليّة مقديشو.

وذكر بيان للوزارة، انها "اعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج، الذي إستهدف مقر وزارة التربيّة والتعليّم العالي الصوماليّة، في العاصمة مقديشو، الذي راح ضحيته عدد من الأفراد وجرح آخرين".

واضاف ان "موقف العراق رافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، لاسيما أنَّ العراق واجه التكفير والتطرّف بكل أشكاله"، مؤكدا على "ضرورة المُواجهة الفكريّة لهذه الجماعات المُتطرفة".

وارتفع عدد قتلى هجوم بسيّارتَين مفخّختَين وقع السبت عند تقاطع مزدحم في العاصمة الصوماليّة مقديشو، إلى 100 على ما أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الأحد.

وقال إثر تفقّده موقع الهجوم "حتّى الآن، بلغ عدد القتلى 100، وثمة 300 جريح"، مشيرًا إلى أنّ "عدد القتلى والجرحى يُواصل الارتفاع".

وانفجرت سيارتان مفخختان بفارق دقائق قرب تقاطع مزدحم في مقديشو وتلا ذلك إطلاق نار في هجوم استهدف وزارة التربية الصومالية.