"الصورة المثالية" التي استغرقت 6 أعوام.. ماذا تعرف عنها؟

أربيل (كوردستان 24)- بعد 6 أعوام من المحاولة، نجح المصور الإسكتلندي، آلان مكفادين، من تصوير "الصورة المثالية" التي لطالما انتظرها.

ففي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015، تمكّن مكفادين (53 عاماً)، من توثيق طائرٍ رفراف في اللحظة المناسبة قبل غوصه في الماء.

ونتج عن ذلك، صورة خلاقة جمعت بين الطائر بألوانه الزاهية، وانعكاسه على سطح الماء، أمام خلفية خريفيّة ساحرة، بحسب (سي إن إن) عربية.

رغبة مكفادين الذي دخل عالم التصوير الفوتوغرافي عام 2009، في الحصول على الانعكاس المثالي للطائر، أجبرته على انتظار التصوير في يومٍ ينعدم فيه هبوب الرياح.

وإلى جانب ضرورة زيارة الطائر إلى النهر، وهو أمرٌ يستحيل التنبؤ به، كان من الضروري للطائر أن يغوص حيث أراده مكفادين.

وكانت الخلفية مهمة أيضاً بالنسبة للمصور، إذ أنه رغب بتوثيق التفاصيل الذهبية اللون للطبيعة، والتي تكتسي بهذا اللون خلال موسم الخريف فقط.

واعترف الإسكتلندي الذي جاءه إلهام صورة الطائر من جدّه أثناء اصطحابه إلى الريف، أنه شعر بالإحباط في بعض الأيام، لكن تفكيره الإيجابي ساعده على الاستمرار.

وعندما أدرك المصور أنه نجح في التقاط المشهد الذي حلم به منذ أعوام، كان الأمر بمثابة مصدر راحة كبير له.

لكنه اعترف في الوقت ذاته، أنه شعر بخيبة أمل بسبب انتهاء التحدي الذي أوقد شعلة الحماس في قلبه لأعوامٍ عديدة.