سیاسة

مسرور بارزاني: ثمة فرصة مواتية للحكومة العراقية لخدمة المكونات دون تمييز

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني كندا اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، السفير الكندي لدى العراق غريغوري غاليغان.

وجرى في اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء الوضع العام في العراق بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وكندا.

وأكد رئيس الحكومة وجود فرصة مواتية للحكومة العراقية الجديدة بالتعاون مع جميع الأطراف، من أجل خدمة المكونات كافة دون أي تمييز، وحل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وبموجب الدستور، والالتزام بمبادئ الشراكة الحقيقية والتوازن والتوافق.

هذا وأشاد السفير الكندي بالإصلاحات الحكومية التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيما فيما يتعلق بالتحول الإلكتروني في الخدمات العامة المقدمة، فضلاً عن الخطوات المتخذة بشأن الحوكمة الإلكترونية، وأبدى استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة لازمة بهذا الصدد.

كما شهد اللقاء تأكيداً متبادلاً على أهمية حماية الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة عامة واستئصال جميع الأنشطة الإرهابية، كذلك تناول الجانبان التغيرات المناخية وتبعاتها السلبية على حياة الناس.

 

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