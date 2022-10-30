العراق يعزي كوريا الجنوبية في حادثة تدافع احتفالات الهالوين

أربيل (كوردستان 24)- عزت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد كوريا الجنوبية إثر حادث التدافع الذي وقع أثناء احتفالات الهالوين بالعاصمة سيئول.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تعرب عن تعازيها وصادق المواساة لحكومة وشعب كوريا الجنوبية "إثر حادث التدافع الذي وقع أثناء احتفالات الهالوين في منطقة إيتايون بالعاصمة سيئول، وأودى بحياة عدد من المدنيين وإصابة آخرين".

وأضاف البيان "نجدد تضامن ووقوف جمهورية العراق حكومة وشعباً مع عائلات الضحايا في هذه الظروف الصعبة، ونوجه كلمات الدعم لهم".

ولقى نحو 120 شخصاً مصرعهم واصيب العشرات بجروح في تدافع بوسط سيئول، حيث احتشد الآلاف في شوارع ضيقة للاحتفال بالهالوين.