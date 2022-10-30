الكويت تعرب عن تضامنها مع العراق جراء حادث انفجار "الصهريج الغازي"

أربيل (كوردستان 24)- أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأحد عن تعاطفها وتضامنها مع العراق جراء حادث انفجار صهريج الغاز في العاصمة بغداد والذي أدى إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر أمنية مساء السبت باستشهاد تسعة مواطنين وإصابة 13 آخرين بجروح جراء انفجار صهريج محمل بغاز مخصص للمشروبات الغازية شمال شرقي العاصمة بغداد.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، "عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة جراء حادث انفجار صهريج في شرق العاصمة بغداد وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص".

وأضاف البيان "تقدم الوزارة خالص تعازي ومواساة دولة الكويت لحكومة وشعب العراق وإلى أسر الضحايا"، وعبّرت الوزارة "عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

وأكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم مساء السبت لكوردستان 24 إلى أن التقارير الأولية تشير أن سبب انفجار صهريج الغاز يعود إلى خلل فني.