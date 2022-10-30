الحكومة العراقية تبحث عن دعم قضائي للحفاظ على الأموال العامة

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اليوم الأحد سبل الدعم القضائي للحفاظ على الأموال العامة.

وتأتي هذه المباحثات في إطار تحركات السوداني لتفقد مؤسسات الدولة بعد أيام قليلة من تسنمه منصبه رسمياً، وقال مراراً إنه يسعى لتحسين الأوضاع في البلاد.

كذلك تعهد السوداني بإصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة المتدهورة ومكافحة الفقر والبطالة وغيرها من القضايا التي تؤرق العراقيين منذ عقدين.

وذكر بيان أصدره مكتب السوداني أن رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى أكدا "على أهمية تكامل السلطتين التنفيذية والقضائية، ودعم القضاء لإجراءات الحكومة في الحفاظ على الأموال العامة تحت مظلة الدستور".

وأشار البيان إلى أنهما بحثا كذلك "تدعيم الخطوات القضائية والقانونية لحماية الأموال العامة، بما يعزز ثقة المواطنين بأداء أجهزة الدولة، في جوانبها التشريعية والتنفيذية والقضائية".

وتسلّم السوداني مهمته تزامناً مع أكبر فضيحة فساد مالي، وتمثلت بسرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين.

وسارعت السلطات العراقية إلى فتح تحقيق في السرقة التي سلطت الضوء من جديد على الفساد في البلاد.