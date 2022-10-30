بالفيديو | عشرات الضحايا بانهيار جسر معلق في الهند

أربيل (كوردستان 24)- لقى نحو 60 شخصاً مصرعهم فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين عندما انهار جسر معلق في ولاية غوجارات غربي الهند.

ورجحت الشرطة المحلية ارتفاع عدد الوفيات حيث لا يزال الكثير محاصراً في الجزء المنهار من الجسر الذي يتجمع فيه العشرات خلال العطل.

وبحسب قناة زي نيوز التلفزيونية فإن الجسر كان عليه أكثر من 400 شخص عندما انهار، ليسقطوا في نهر ماتشو في بلدة موربي على بعد 200 كيلومتر عن مركز ولاية أحمد آباد.

وأظهر مقطع بثته محطات تلفزيونية أخرى أشخاصاً متعلقين بكوابل الجسر المنهار بينما تسارع فرق الطوارئ لإنقاذهم.

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وبدأ السكان المحليون والمسؤولون الحكوميون عمليات الإنقاذ.

ويعد الجسر مكاناً للتنزه ويشهد حشوداً ضخمة في عطلات نهاية الأسبوع والمناسبات الأخرى، وكان قد أعيد إصلاحه قبل نحو أسبوع، وفق قناة (إن.دي) التلفزيونية.