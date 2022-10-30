كوردستان24 تنشر نتائج القبول المركزي لعموم المحافظات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- تنشر كوردستان24 نتائج القبول المركزي لأكثر من مئتي ألف طالب وطالبة في الجامعات الحكومية العراقية ضمن قنوات القبول المركزي للسنة الدراسية 2023/2022.

وأظهرت النتائج قبول 7749 طالباً وطالبة في المجموعة الطبية.

وبلغت الحدود الدنيا لكليات الطب 99,29، وطب الأسنان 98,71، والصيدلة 98,29.

ووصلت أعداد المقبولين في كليات الهندسة 23162 والعلوم 25690 والقانون 3571 والإدارة والاقتصاد 18041 والتقنيات الطبية والصحية 1941 والتمريض 3176 طالباً وطالبة.

كذلك وصلت أعداد المقبول في الطب البيطري 2145 والزراعة 3594 والآداب 7018 واللغات 2613 والتربية والتربية الأساسية 39810 والمعاهد الطبية 13599 والمعاهد التكنولوجية 8468 طالباً وطالبة.

نتائج القبول المركزي

الرصافة الأولى:

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الرصافة الثالثة:

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الكرخ الثالثة:

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الكرخ الثالثة محاولات:

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بغداد:

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بغداد محاولات:

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البصرة:

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البصرة محاولات:

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الانبار:

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الانبار محاولات:

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الديوانية:

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القادسية محاولات:

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المثنى:

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المثنى محاولات:

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النجف:

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النجف محاولات:

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بابل:

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بابل محاولات:

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ديالى:

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ذي قار:

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صلاح الدين:

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صلاح الدين محاولات:

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كربلاء:

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كربلاء محاولات:

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كركوك:

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كركوك محاولات:

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ميسان:

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ميسان محاولات:

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واسط:

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واسط محاولات:

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نينوى:

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نينوى محاولات:

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اربيل:

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اربيل محاولات:

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السليمانية:

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السليمانية محاولات:

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دهوك:

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دهوك محاولات:

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قناة القبول المباشر العامة:

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قناة القبول المباشر لذوي الشهداء-2022-2023:

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القبول المركزي للسنة الدراسية 2022-2023 ذوي الشهداء:

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نتائج قبول الطلبة النخبة للسنة الدراسية 2022-2023 خريجي 2020 -2021:



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نتائج قبول الطلبة النخبة للسنة الدراسية 2022-2023 خريجي2021 – 2022:

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