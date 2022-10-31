الصحة الإتحادية تحدّد نسبة الإصابة بالسرطان في البلاد

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الصحة الاتحادية يوم الأحد (30 تشرين الأول 2022)، ان معدلات الإصابة بالسرطان في العراق هي ضمن المعدل العالمي، مشيرةً الى أن السرطان ما يزال أحد مسببات الوفيات العشر الأولى في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن "الحالات السرطانية في العالم والعراق في حالة تزايد يتماشى مع الزيادة السكانية، وما يزال السرطان أحد مسببات الوفيات العشر الأولى في العراق، وكذلك في الشرق الأوسط".

واضاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إلى أن "السرطان هو مشكلة عالمية متصاعدة، حيث إن نسب الإصابة به في العراق دون 80 حالة لكل 100 ألف عراقي في العام الواحد".

وأضاف البدر، أن "الحالات المسجلة في العراق هي ضمن المعدل العالمي، حيث بلغ العدد الكلي أكثر من 30 ألف حالة مسجلة تتلقى العلاج حالياً"، مشيراً إلى أن "هنالك مشكلة تواجه هذا الأمر وهي تأخر الكشف عن الحالات السرطانية خصوصاً لسرطان الثدي".

وبحسب ما أشار البدر، فإن "أكثر الحالات ما زلنا نكتشفها في مرحلة متأخرة كـ(الثالثة والرابعة) من المرض بعد أن يكون قد انتشر إلى أعضاء الجسم ويكون علاجه أكثر صعوبة وأكثر تكلفة وتعقيداً".

وحول إصابة الرجال بسرطان الثدي، أكد البدر، أن "تسجيل إصابات بسرطان الثدي لدى الرجال حالة ليست جديدة، إنما نادرة جداً وقد تصل إلى نسبة أقل من 1 بالمئة من حالات سرطان الثدي تكون في الرجال".

واكد البدر على أهمية إجراء فحوصات الكشف المبكر عن الأمراض غير الانتقالية سيما سرطان الثدي من خلال الفحص الذاتي أو الفحص في مراكز الكشف المبكر.