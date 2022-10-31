كوردستان 24 تطفئ الشمعة السابعة واستعدادات لبرامج بحلّة جديدة

أربيل (كوردستان 24)- أوقدت محطة كوردستان 24 الفضائية التلفزيونية اليوم الأثنين شمعتها السابعة، بمناسبة مرور سبعة أعوام على تأسيس القناة التي تتخذ من أربيل مقرا لها.

وكوردستان 24 مؤسسة اخبارية معلوماتية كوردية تبث من اقلیم كوردستان- العراق. تتطلع أن تكون مركزا اعلاميا متميزا لإيصال المعلومة بدقة وفق اسس اعلامية ومهنية، وأن تلتزم بكافة الضوابط والقيم الإعلامية.

وتأسست مؤسسة كوردستان 24 في 31 تشرين الأول أكتوبر عام 2015، ولها قناة تلفزيونية فضائية وإذاعة، إلى جانب موقع إلكتروني ينشر تقارير وأخباراً بخمس لغات، ومنها العربية.

وقال المدير العام لكوردستان 24، أحمد الزاويتي، في هذه المناسبة، ان القناة الفضائية تستعد لإطلاق باقة برامجية جديدة تزامناً مع الاحتفال بالذكرى السابعة لتأسيس القناة.

واكد الزاويتي على التزام القناة بأهم مبادئ الاحترافیة والمهنية في العمل الصحفي وفق المعايير والمقاييس العالمية. مؤكدا ان هدف القناة ان تغدو صرحا اعلاميا رائدا ومتميزا في المنطقة یتحمل مسؤوليته الاخلاقية والمهنية في كل ما ینشره ویبثه .

وأحمد الزاويتي (56 عاماً)، هو صحفي كوردي بارز عمل لسنوات عديدة في الإعلام المرئي والمقروء والمسموع محلياً وعالمياً، وكان يشغل منصب مدير مكتب قناة الجزيرة في إقليم كوردستان، قبل أن يتم تعيينه مديراً عاماً لمؤسسة كوردستان 24.