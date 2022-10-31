السوداني يُصدر عدداً من التوجيهات في جلسة مجلس الوزراء الأولى

أربيل (كوردستان24)- وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الى المجلس الوزاري الاقتصادي بالسرعة الممكنة لدراسته، وأصدر عدة توجيهات أخرى خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأولى.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها اليوم "وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وزارة المالية بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2023 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته، ومن ثم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء من أجل الإسراع في تشريعه لأهميته".

وأضاف البيان "ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وخلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأولى المُنعقدة في 28/10/2022 بما يأتي:

1. ملء أعضاء مجلس الوزراء، استمارة كشف الذمة المالية خلال أسبوع حداً أقصى، بدءاً من تأريخ إصدار التوجيه.

2. عدم إجراء تغييرات وظيفية أو تعديلات في هيكلية الوزارات حالياً، مع تقويم أداء الموظفين.

3. يكون اختيار مدير مكتب الوزير، من الموظفين العاملين في الوزارة ذاتها حصراً، من ذوي الكفاءة والنزاهة وليس من خارج الوزارة.

4. الاهتمام بالمكتب الإعلامي في الوزارة، على أن يتابع من الوزير مباشرة، مع الاستماع إلى النقد البناء.

5. يكون التعامل مع البعثات الدبلوماسية واللقاء مع السفراء العرب والأجانب في ضمن السياقات الرسمية بحضور ممثل عن وزارة الخارجية، وعلى ممثلي الوفود الرسمية مراعاة مصالح العراق في المحافل الدولية.

6. حضور أعضاء مجلس الوزراء بالموعد المحدد لجلسة اجتماع مجلس الوزراء، المُبلغ من دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.