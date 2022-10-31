محادثات بين بكين وواشنطن بشأن الحرب في أوكرانيا

أربيل (كوردستان24)- بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ بي المنافسة بين الولايات المتحدة الامريكية والصين والحرب في أوكرانيا، خلال مكالمة هاتفية بين الطرفين وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الامريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس "إن وزير الخارجية ناقش الحاجة إلى إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة، وإدارة العلاقات بمسؤولية بين الولايات المتحدة والصين، والتهديدات التي تشكلها روسيا على الامن العالمي والاستقرار الاقتصادي".

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها "ان إعادة العلاقة الصينية الأميركية إلى طريق التنمية المستقرة لا يصب في مصلحة الجانبين فحسب، بل يشكل أيضاً تطلعا عالميا للمجتمع الدولي".

وهناك نقاط خلاف عديدة بين الطرفين أبرزها تايوان وبحر الصين وحقوق الانسان في شينجانغ والتنافس التنكولوجي والحرب التجارية.

ودعا وزير الخارجية الصيني وانغ بي "كل الأطراف الى ضبط النفس وتكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع تفاقم الوضع أكثر".

المصدر: فرانس برس