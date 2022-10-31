هيئة الأنواء: استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال 48 ساعة المقبلة
أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الانواء الجوية في إقليم كوردستان اليوم الاثنين، توقعاتها لحالة الطقس في محافظات الإقليم، خلال 48 ساعة المقبلة.
وذكرت الهيئة في تقرير لها، إن "التوقعات تشير إلى انخفاض درجات الحرارة من 1-2 درجة خلال 48 ساعة المقبلة ".
وأشار البيان الى ان "درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 الساعة القادمة ستكون كالآتي : اربيل 26 درجة مئوية، السليمانية 24 درجة، دهوك 25 درجة، حلبجة 25 درجة، سوران 21 درجة، كرميان 28 درجة، زاخو 25 درجة مئوية.