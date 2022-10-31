صحة وبیئة

هيئة الأنواء: استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال 48 ساعة المقبلة

author_image سوار أحمد
کوردستان هيئة الأنواء حالة الطقس اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الانواء الجوية في إقليم كوردستان اليوم الاثنين، توقعاتها لحالة الطقس في محافظات الإقليم، خلال 48 ساعة المقبلة. 

‏وذكرت الهيئة في تقرير لها، إن "التوقعات تشير إلى انخفاض درجات الحرارة من 1-2 درجة خلال 48 ساعة المقبلة ". 

وأشار البيان الى ان "درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 الساعة القادمة ستكون كالآتي : اربيل 26 درجة مئوية، السليمانية 24 درجة،  دهوك 25 درجة، حلبجة 25 درجة، سوران 21 درجة، كرميان 28 درجة، زاخو 25 درجة مئوية.

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