هيئة الأنواء: استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال 48 ساعة المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الانواء الجوية في إقليم كوردستان اليوم الاثنين، توقعاتها لحالة الطقس في محافظات الإقليم، خلال 48 ساعة المقبلة.

‏وذكرت الهيئة في تقرير لها، إن "التوقعات تشير إلى انخفاض درجات الحرارة من 1-2 درجة خلال 48 ساعة المقبلة ".

وأشار البيان الى ان "درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 الساعة القادمة ستكون كالآتي : اربيل 26 درجة مئوية، السليمانية 24 درجة، دهوك 25 درجة، حلبجة 25 درجة، سوران 21 درجة، كرميان 28 درجة، زاخو 25 درجة مئوية.