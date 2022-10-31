سیاسة

الخارجية العراقية تقدم التعازي للهند بضحايا حادث انهيار الجسر

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- قدَّمت وزارة الخارجيَّة الإتحادية، اليوم الاثنين، التعازي لجمهورية الهند بضحايا حادثة انهيار جسر معلَّق في نهر ماتشو بولاية جوجارات.

وقالت الوزارة في بيان، "نعرب عن تضامننا مع جمهوريَّة الهند الصديقة إثر ضحايا انهيار جسر معلَّق في نهر ماتشو بولاية جوجارات غرب الهند، أسفر عن وفاةِ عددٍ من المواطنين وإصابة آخرين".

وأضافت "في هذا المُصاب نبعث أحرَّ التعازي إلى جمهوريَّة الهند حكومةً وشعباً، سائلين الله تعالى الرحمة للضحايا، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين".

ولقي أكثر من 140 شخصا حتفهم يوم امس الأحد، عندما انهار جسر معلق للمشاة في ولاية غوجارات غرب الهند، في وقت تعهدت فيه السلطات في الولاية بإجراء "تحقيق كامل" في انهيار الجسر الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية.

ورجحت الشرطة المحلية ارتفاع عدد الوفيات حيث لا يزال الكثير محاصراً في الجزء المنهار من الجسر الذي يتجمع فيه العشرات خلال العطل، فيما أشار مسؤول محلي الى ان معظم الذين لقوا حتفهم كانوا من النساء والأطفال وكبار السن.

ويعد الجسر مكاناً للتنزه ويشهد حشوداً ضخمة في عطلات نهاية الأسبوع والمناسبات الأخرى، وكان قد أعيد إصلاحه قبل نحو أسبوع.

ونشرت فرق الشرطة والجيش والاستجابة للكوارث واستمرت جهود الإنقاذ طوال الليل، حيث تم انقاذ أكثر من 80 شخصا، حسبما قال وزير الدولة بريجيش ميرجا.

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