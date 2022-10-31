القوات الأمنية تُطيح بـ"أبو حمزة المتويتي" في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول اليوم الاثنين 31 تشرين الأول 2022، اعتقال القيادي في تنظيم داعش، والمُكنى " أبو حمزة المتويتي" في كركوك.

وقال رسول في بيان، "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نفذت مفارز جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية تسفر عن إلقاء القبض على القيادي الإرهابي المُكنى " أبو حمزة المتويتي" أمني في قاطع الداخل ضمن مايعرف بولاية كركوك والذي عمل سابقا كأمر لكتيبة الاقتحامات لما تعرف بفرقة الفرقان بولاية نينوى التابعة لعصابات داعش الإرهابية".

في غضون ذلك، أعلنت خلية الإعلام الامني، القبض على 3 مطلوبين للقضاء، بتهم الإرهاب في السليمانية.

وأضافت أنه "تم القبض عليهم من خلال تواجدهم في احدى مناطق محافظة السليمانية"، لافتة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وسيتم تسليمهم إلى جهة الطلب".