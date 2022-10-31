الشرطة تخرجه بالقوة.. مودع يقتحم مصرفاً في لبنان للمطالبة بأمواله

أربيل (كوردستان 24)- تجددت محاولات بعض المودعين لاقتحام مصارف في لبنان للمطالبة بودائعهم، بعد أن تدخّل الأمن اللبناني، الاثنين، في إخراج أحد المودعين إثر اقتحامه مصرفاً ببيروت للمطالبة بأمواله.

وتفرض المصارف في لبنان منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم أو تحويلها إلى الخارج.

وقالت جمعية المودعين اللبنانيين، وهي إحدى الجمعيات المدافعة عن حقوق المودعين، إن القوى الأمنية أخرجت بالقوة المودع الذي اقتحم بنك بيبلوس بمنطقة الحمرا في العاصمة بيروت.

وفي وقتٍ سابق، تعهّدت السلطات اللبنانية بملاحقة مقتحمي المصارف الراغبين باسترجاع ودائعهم المالية، في خطوةٍ اعتبرتها جمعية المودعين على أنها "انتفاضة".

عمليات الاقتحام تلك، أجبرت المصارف على إغلاق فروعها أسبوعاً كاملاً، قبل أن تستأنف أعمالها مجدداً، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالاستعانة بمجموعات خاصة لحراسة فروعها إضافة إلى قوى الأمن.

وخسرت الليرة اللبنانية نحو 95% من قيمتها، في أعقابٍ أزمةٍ اقتصادية تمرُّ بها البلاد صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.