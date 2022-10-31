سیاسة

القنصل العام البريطاني في كوردستان يجدّد التزام بلاده بدعم الإقليم

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کوردستان وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين القنصلية البريطانية اقليم كوردستان العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، عبد الله حاجي محمود، اليوم الاثنين، القنصل البريطاني العام في إقليم كوردستان، ديفيد هانت، الذي جدّد التزام بلاده بدعم الإقليم.

وسلط وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، خلال استقباله القنصل البريطاني، الضوء على تضحيات الشعب الكوردي من أجل السلام والحرية والديمقراطية.

كما ناقش الجانبان مسألة تعويض الشعب الكوردي عن الجرائم التي ارتكبت بحقه.

من جانبه، أعرب القنصل العام البريطاني عن سعادته بلقاء وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، وقال إن المملكة المتحدة ستستمر بدعم إقليم كوردستان.

كما أعرب أن التزام بلاده بالالتزامات الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان، ودعم إصلاحات حكومة كوردستان ووزارة الشهداء، لترسيخ وتحقيق المزيد من العدالة في الإقليم.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على ضرورة تطبيق الدستور العراقي ونيل الشعب الكوردي حقوقه ومستحقاته المالية بشكلٍ عام، وعائلات الشهداء بشكلٍ خاص.

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