الحوار مع الإسلام في صلب زيارة البابا فرنسيس الأولى الى البحرين

أربيل (كوردستان 24)- يتوجّه البابا فرنسيس الخميس الى البحرين في زيارة تستمر أربعة أيام، هي الأولى لحبر أعظم الى المملكة الخليجية الصغيرة، تتسم بتعزيز الحوار مع الإسلام، في خضمّ انتقادات حول انتهاكات لحقوق الإنسان.

والزيارة التي تأتي في إطار منتدى حوار بين الشرق والغرب، هي الزيارة التاسعة والثلاثين التي يجريها بابا روما إلى الخارج، والثانية من نوعها الى شبه الجزيرة العربية بعد زيارته التاريخية إلى الإمارات العربية المتحدة عام 2019.

ومن المقرر أن يلقي البابا البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يستخدم في الوقت الراهن كرسياً متحركاً للتنقّل، سبعة خطابات خلال زيارته الى البحرين، البالغ تعداد سكانها 1,4 مليون نسمة.

وأقامت البحرين، وهي من الدول التي تحترم حرية العبادة بخلاف جارتها السعودية التي تحظر ممارسة أي ديانة على أراضيها غير الإسلام، علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان في العام 2000. ويقطنها نحو ثمانين ألف مسيحي كاثوليكي، هم عمال من الهند والفليبين بشكل أساسي.

ويتوقع أن يضاعف البابا الذي يعد مدافعاً شرساً عن الحوار بين الأديان والتعايش السلمي بين المؤمنين، إشارات الانفتاح على الإسلام في البحرين، بعد ستة أسابيع من تحذيره من "استغلال" الدين خلال مؤتمر حوار عالمي بين الأديان في كازاخستان.

ويلقي البابا الذي يبدأ زيارته ظهر الخميس، كلمة أمام أعضاء "مجلس حكماء المسلمين" في جامع قصر الصخير الملكي ويلتقي شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، الذي وقع معه في أبو ظبي وثيقة تاريخية حول الأخوة الإنسانية.

ومنذ انتخابه على سدّة الكرسي الرسولي عام 2013، زار البابا فرنسيس الأرجنتيني الجنسية، أكثر من عشرة دول ذات غالبية مسلمة، بينها الأردن وتركيا والبوسنة والهرسك ومصر وبنغلاديش والمغرب والعراق.

ويعاني البابا من آلام في الركبة، تعيق حركته. وقال في منتصف أيلول/سبتمبر إنها لم تشف بعد. لكنه رغم ذلك، يواصل رحلاته الخارجية التي بلغ عددها أربع في العام 2022.