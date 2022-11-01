واشنطن تشيد بسير عملية إصلاح قوات البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أشاد الملحق العسكري للسفارة الأميركية في العراق الكولونيل إيفانز، يوم الإثنين (31 تشرين الأول 2022)، بخطوات وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، بشأن عملية الإصلاح في الوزارة.

وجاء ذلك خلال استقبال وزير البيشمركة شورش إسماعيل، الكولونيل إيفانز ورئيس مكتب التعاون العسكري في القنصلية الأميركية في أربيل العقيد سانبورن، بحسب ما افاد بيان للوزارة .

وخلال اللقاء بحث الجانبان مذكرة التفاهم بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الأمريكية، وكان الجانبان متفقين على تنفيذ النقاط المدرجة على أجندة مذكرة التفاهم بين وزارة البيشمركة والدفاع الأميركية.

ووجه وزير البيشمركة الشكر للدور الأميركي ومن حكومة ومستشارين عسكريين على دعمهم لوزارة البيشمركة في عملية الإصلاح وتشكيل قوة عسكرية حديثة قوية.

وأعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2018 مشروعا لإصلاح وزارة البيشمركة يتألف من 35 نقطة، يهدف لتوحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.

في غضون ذلك ناقش شورش اسماعيل العلاقة مع وزارة الدفاع العراقية، مؤكدا ان الجهود متواصلة من قبل الجانبين وجميع قوات الأمن الأخرى في محاربة ودحر بقايا تنظيم داعش.

من جانبه، أشاد إيفانز بالخطوات التي اتخذها وزير البيشمركة في إعادة تنظيم القوات وخطوات عملية الإصلاح، وكذلك ببطولة وشجاعة البيشمركة في محاربة داعش وحماية السلام والأمن في المنطقة.