الصحة العالمية تُحذّر من التفشي السريع للكوليرا في لبنان

أربيل (كوردستان 24)- حذرت منظمة الصحة العالمية، من انتشار وباء الكوليرا الفتاك، بشكل سريع في لبنان، في وقت تكافح فيه سوريا المجاورة أيضاً تفشي هذا المرض.

وافادت المنظمة في بيان، إنها تحذر من تفشي الكوليرا في لبنان خصوصا مع تزايد حالات الإصابة.

وسجلت لبنان أول إصابة بالكوليرا في وقت سابق من هذا الشهر، في وقت تشهد فيه البلاد انهيارا اقتصاديا، وأوضاعا مزرية وخدمات شحيحة.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، عبد الناصر أبو بكر ان "الوضع في لبنان هش، فالبلد يكافح لمواجهة أزمات أخرى، وهذه الأزمات يتضاعف أثرها بسبب التدهور السياسي والاقتصادي المستمر منذ مدة طويلة".

وتم تسجيل أكثر من 1400 حالة مشتبه فيها في جميع أنحاء لبنان منذ الخامس من تشرين الأول أكتوبر، ، بينها 381 إصابة مؤكدة و17 حالة وفاة، بحسب المنظمة.

وتشهد سوريا المجاورة منذ سبتمبر تفشيا للكوليرا، واشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن سلالة الكوليرا المنتشرة في لبنان "مشابهة للنمط المنتشر في سوريا".