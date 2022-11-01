صحة وبیئة

هيئة الأنواء: أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

author_image سوار أحمد
کوردستان حالة الطقس هيئة الأنواء الأمطار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الثلاثاء، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة وخاصة في اقسامها الغربية تكون رعدية أحياناً، بينما سيكون في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط امطار خفيفة على اقسامها الشرقية.

وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار تكون رعدية أحياناً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى ، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد، بحسب بيان الهيئة.

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط امطار خفيفة تكون رعدية أحياناً في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً مع تساقط امطار في بعض الاماكن خلال النهار تكون رعدية أحياناً ثم يتحسن الطقس تدريجياً.

أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد، وفق ما أورد البيان.

وتابع، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت الى، أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية ، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

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