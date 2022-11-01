"أرقام غير مسبوقة".. 9 ملايين عراقي يرزحون تحت خط الفقر

أربيل (كوردستان 24)- قال المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق يوم الإثنين، ان 9 ملايين عراقي، يرزحون تحت الفقر المدقع، مشيرا الى وجود 4 ملايين عاطل عن العمل في البلاد.

وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني في بيان ان "نسب الفقر وصلت الى ارقام غير مسبوقة في العراق"، مؤكدا ان "النسب وصلت قرابة الـ25 بالمئة من السكان، اي بحدود تسعة ملايين مواطن من مجموع سكان العراق البالغ بحدود اربعين مليون نسمة".

وأضاف الرديني، ان "نسب البطالة ارتفعت بنسبة 14 بالمئة اي بحدود اربعة ملايين عاطل عن العمل".

وعزا ذلك الى "رفع قيمة الدولار امام الدينار العراقي، ورفع الدعم عن القطاعين الصناعي والزراعي، والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد".

ودعا الرديني الحكومة الإتحادية الى "ايجاد حلول حقيقية وليست ترقيعية، منها صرف المبالغ ما بين سعر الصرف القديم والجديد بسعر الدولار بدعم القطاعين الزراعي والصناعي بشكل مباشر، بالاضافة الى زيادة كمية ومفردات البطاقة التموينية، وهذا بدوره سيقضي على البطالة والفقر خلال فترة قصيرة".

وعلى الرغم من أن العراق يعد من البلدان الغنية بالنفط وثاني اكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية ، فإنه يعاني في الوقت ذاته من نسب مرتفعة للفقر، وسط وعود حكومية سابقة باتخاذ إجراءات للمعالجة، إلا أنها لم تحقق أي نتائج، حيث يحتل العراق مراتب متقدمة في لائحة الدول الأكثر فسادا.